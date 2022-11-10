Еще три электрозаправочные станции открыли в Иркутской области Фото: Андрей АБРАМОВ

Три новые заправочные станции для электромобилей запустили в работу в Иркутской области. Одна из них расположена в областном центре, в микрорайоне Ново-Ленино. Это шестая по счету ЭЗС в городе. Остальные - в Усольском и Черемховском районах. Всего по региону их 16. Об этом сообщают в пресс-службе компании En+ Group.

- Каждая ЭЗС дает возможность для быстрой зарядки одновременно двух авто. В среднем, для заполнения на 80% емкости аккумулятора Nissan Leaf потребуется примерно 20 минут, а стоимость 100 километров пробега в два раза ниже, чем на бензиновом авто подобного класса, - отмечают в компании.

Электромобили гораздо более экологичны для окружающей среды и человека в частности, сейчас в России они составляют 0,7% от всего числа транспорта. Пока что большинство автомобилистов предпочитают "традиционные" двигатели внутреннего сгорания.