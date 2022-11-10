113 новых случаев коронавируса зарегистрировали в Иркутской области за сутки
Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)
По данным на 10 ноября, в Приангарье официально подтверждено 351 144 случая заражения коронавирусом. 113 из них выявлены в минувшие 24 часа. Об этом сообщают в пресс-службе Управления Роспотребнадзором по Иркутской области.
- С начала пандемии выздоровело 345 935 человек, - отмечают в ведомстве.
К сожалению, не обошлось без летальных исходов. Так, в минувшие сутки коронавирус забрал жизнь одного пациента. За все время инфекция стала причиной смерти 8809 человек. Еще 871 житель региона скончался от сопутствующих COVID-19 заболеваний.
Самой эффективной мерой профилактики COVID-19 является вакцинация. Чтобы снизить риски заражения, не забывайте пользоваться защитными масками и санитайзерами.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Как менеджера "ювелирки" заказали ради 14 млн: оперативник раскрыл детали громких преступлений, о которых говорил весь Иркутск. Отдел Дениса Заики отвечает за расследование убийств, похищений людей и вымогательств. (подробности)
Мать двоих детей сбежала в Иркутск от мужа-тирана и сумела построить новую жизнь. Екатерина Будариева в благотворительном фонде обучилась на швею и мечтает о собственном бренде. (подробности)
К ЧИТАТЕЛЯМ
У вас есть история, которой Вы хотите поделиться? Вы стали свидетелем интересного события?
Расскажите её нашим журналистам, пришлите фото и видео:
Viber/WhatsApp: +7-952-636-47-73
Тел.: (3952)20-80-08