113 новых случаев коронавируса зарегистрировали в Иркутской области за сутки Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

По данным на 10 ноября, в Приангарье официально подтверждено 351 144 случая заражения коронавирусом. 113 из них выявлены в минувшие 24 часа. Об этом сообщают в пресс-службе Управления Роспотребнадзором по Иркутской области.

- С начала пандемии выздоровело 345 935 человек, - отмечают в ведомстве.

К сожалению, не обошлось без летальных исходов. Так, в минувшие сутки коронавирус забрал жизнь одного пациента. За все время инфекция стала причиной смерти 8809 человек. Еще 871 житель региона скончался от сопутствующих COVID-19 заболеваний.

Самой эффективной мерой профилактики COVID-19 является вакцинация. Чтобы снизить риски заражения, не забывайте пользоваться защитными масками и санитайзерами.

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