Порядок премий призерам национальных чемпионатов разработают в Иркутской области. Фото: правительство Иркутской области

Порядок премирования победителей и призеров финалов национальных чемпионатов профмастерства их наставников разработают в Иркутской области. Такое поручение дал губернатор Игорь Кобзев по результату встречи с участниками и победителями национальных чемпионатов «Молодые профессионалы», «Абилимпикс» и «Навыки мудрых», а также их наставниками. Об этом сообщают в пресс-службе правительства региона.

-Мы заинтересованы в талантах, которые будут славить Иркутскую область, - отметил глава Приангарья. - В рамках встречи приняли решение, что будет разработан порядок по региональному стимулированию по итогам участия в финалах национальных чемпионатов мастерства. Поручил предусмотреть механизмы сопровождения студентов-участников национальных чемпионатов с момента их выпуска из техникумов и трудоустройства на работу.

Напомним, почти 7 тысяч социальных контрактов заключили с жителями региона в этом году. Размер единовременной выплаты на ведение личного подсобного хозяйства составляет 200 тысяч рублей, на осуществление индивидуальной предпринимательской деятельности – 350 тысяч рублей. Лидерами по количеству заключенных соцконтрактов стали Иркутск, Братск и Ангарск.