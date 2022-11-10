Жители села Шелехово Тайшетского района спасли на пожаре женщину Фото: Виталий ТИМКИВ

Накануне, 9 ноября, на телефон 112 поступил тревожный звонок. На улице Ленина в поселке Шелехово Тайшетского района произошел пожар. Горела летняя кухня во дворе жилого частного дома. К счастью, односельчане успели спасти из полыхающей постройки 29-летнюю женщину. Когда на место прибыли пожарные, из-под крыши веранды шел черный дым. Огонь успел распространиться на площади 5 квадратных метров. Причина случившегося устанавливается специалистами. Об этом сообщают в пресс-службе ГУ МЧС России по Иркутской области.

- За прошедшие сутки 9 ноября в Иркутской области произошло 14 пожаров, - отметили в ведомстве. - Горели четыре частных жилых дома, квартира в многоквартирном доме, два дачных дома, строящийся дом, хозяйственные постройки и неэксплуатируемое строение.

Четыре раза в экстренные службы поступали сообщения и горящем мусоре. Два человека получили травмы во время пожаров в жилом доме в поселке Маркова Иркутского района и в многоквартирном доме в городе Слюдянка.

Напомним, осенью этого года в Бурятии школьные приятели Кирилл Данилов и Толя Конов из села Слобода спасли на пожаре пожилую пару. Огонь пошел по крыше веранды, пока семья спала. Ребята заметили, как горит дом, возвращаясь вечером с прогулки. Они разбудили соседей, который принялись тушить кровлю водой со своих участков. Один из подростков вошел внутрь, разбудил и вывел пенсионеров на улицу.

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