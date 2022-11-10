Мэр Иркутска Руслан Болотов проверил строительство домов для переселения из аварийного жилья. Фото: администрация Иркутска

Власти Иркутска посетили стройку дома в 6-м микрорайоне Ново-Ленино. Квартиры в нем будут предоставлены владельцам аварийного жилья. Это 187 семей - больше 500 человек. Объект будет сдан в эксплуатацию в октябре 2023 года. В настоящее время работы завершены на 75%. Об этом сообщают в пресс-службе администрации областного центра.

- В декабре прошлого года мэрия заключила контракты по строительству двух 17-этажных блок-секций общей площадью 8 тыс. кв. м. Застройщиком является АО «Управление капитального строительства города Иркутска», - рассказали в мэрии.

Напомним, президентский проект, который реализуется с 2009 года. С октября 2019 года более трех тысяч иркутян уже получили новое жилье взамен аварийного.

Напомним, три новые заправочные станции для электромобилей запустили в работу в Иркутской области. Одна из них расположена в областном центре, в микрорайоне Ново-Ленино. Это шестая по счету ЭЗС в городе. Остальные - в Усольском и Черемховском районах. Всего по региону их 16.

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