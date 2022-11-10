Более полутора тысяч иркутян планируют пойти на фестиваль культуры «Энергия» в честь 20-летия En+ Group. Фото компании En+ Group.

Грандиозное событие ожидает столицу Приангарья 18-20 ноября. В честь 20-летия компании En+ Group, основанной Олегом Дерипаской, пройдёт фестиваль культуры и искусства “Энергия”. Программа обещает быть насыщенной и интересной: книжная ярмарка, творческие встречи с деятелями искусства, кинопоказы, спектакли, мастер-классы, выставки и многое другое.

В рамках фестиваля иркутский академический театр примет премьеру - спектакль “Таня” в постановке художественного руководителя московского Театра на Бронной Константина Богомолова. Актёров ожидает аншлаг - все билеты проданы. Однако гостей фестиваля ждёт ещё много встреч с известными и интересными людьми. Основные площадки фестиваля сконцентрируются в иркутском “Сибэкспоцентре”. “Лекторий”, “Книги”, “Арт”, “Кинозал” и даже детская зона - каждый найдёт раздел по интересам. Подробная программа работы каждой секции появится в ближайшее время на сайте фестиваля.

Однако уже сейчас известно, что в “Лектории” можно будет встретиться с автором романа “Лавр”, литературоведом Евгением Водолазкиным, основателем литературно-театрального проекта «БеспринцЫпные чтения» Александром Цыпкиным, актрисами Марией Мироновой и Аглаей Тарасовой, известным своими новеллами Денисом Драгунским - тем самым Денисом, о котором писал его отец, детский писатель Виктор Драгунский, и другими деятелями искусства. В «Кинозале» пройдут показы документального кино современных режиссеров и встречи с известными актёрами и режиссёрами.

Вход на фестиваль бесплатный, но требуется предварительная регистрация. Из шести зон, которые будут работать в “Сибэкспоцентре”, по первичной регистрации гостям доступны все активности фестиваля, кроме «Кинозала» и «Лектория». Чтобы посетить мероприятия этих секций, потребуется дополнительная регистрация, которая в ближайшее время появится на сайте проекта вместе с более детальной программой мероприятий.