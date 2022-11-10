Стелу с барельефом политического деятеля Якова Свердлова восстанавливают в Иркутске. Фото: администрация Иркутска

В областном центре восстанавливают стелу Свердловского района. На монументе, который еще в советские годы был установлен на пересечении улиц Маяковского и Джамбула, расположен барельеф известного политического деятеля Якова Свердлова. Подрядчик приступил к монтажу конструкции. Работы завершат до конца ноября. Об этом сообщают в пресс-службе администрации Иркутска.

- Изначально планировался ремонт памятника. Но обследование его состояния выявило высокий износ конструкций. На основании этого было принято решение о восстановлении стелы с сохранением изначальных размеров, - отмечают в мэрии.

Напомним, открытие стелы «Иркутск – город трудовой доблести» состоялось на Байкальском кольце 1 октября. От других монументов ее отличает 25-метровый шпиль, стремящийся в небо. На него нанесены изображения российского и иркутского гербов.Также частью композиции стал текст Указа Президента РФ о присвоении столице Приангарья почетного звания.