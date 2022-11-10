Около 2 тысяч проб на особо опасные болезни животных взяли в Иркутской области Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Приангарье благополучно по особо опасным болезням животных. Это подтверждают результаты исследований проб на возбудителей инфекций. В этом году их в Федеральный центр охраны здоровья животных в городе Владимире было направлено около двух тысяч. Об этом сообщают в пресс-службе правительства Иркутской области.

- Основное внимание ветеринарной службы региона сосредоточено на проведении мониторинговых исследований восприимчивых к этим заболеваниям животных. Кроме того, служба регулярно проводит оценку эффективности мер обеспечения безопасности в этой сфере, – сообщил руководитель службы ветеринарии Иркутской области Сергей Шевченко.

Напомним, в Иркутске подобрали участки для строительства приютов для бездомных домашних животных. Они находятся на территории Иркутского района – в деревне Московщина, а также в Братске и Тулунском районе. В июне этого году Госдума РФ постановила разработать проект по созданию сети типовых приютов для животных по всей стране с софинансированием из федерального бюджета.