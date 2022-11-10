Двое сбытчиков тяжелых наркотиков из Черемхова предстанут перед судом Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В столице Приангарья под суд пойдут двое жителей Черемхова. Ранее судимых 55 и 57-летних обвиняют в торговле тяжелыми наркотиками. Об этом сообщают в пресс-службах Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры и Восточно-Сибирского Линейного управления МВД России на транспорте.

- По версии следствия, с ноября 2021 года по апрель 2022 года обвиняемые распространяли в городе наркотическое средство, - отмечают в ведомствах. - Предварительное расследование по уголовному делу проведено следственным отделом ЛО МВД России на ст. Иркутск - Пассажирский".

Сибиряки могут провести в колонии от 8 до 15 лет.

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