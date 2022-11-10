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НовостиПроисшествия10 ноября 2022 6:49

Двое сбытчиков тяжелых наркотиков из Черемхова предстанут перед судом

Мужчины уже были судимы
Анастасия КУРЕНОВА
Анастасия КУРЕНОВА
Двое сбытчиков тяжелых наркотиков из Черемхова предстанут перед судом

Двое сбытчиков тяжелых наркотиков из Черемхова предстанут перед судом

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В столице Приангарья под суд пойдут двое жителей Черемхова. Ранее судимых 55 и 57-летних обвиняют в торговле тяжелыми наркотиками. Об этом сообщают в пресс-службах Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры и Восточно-Сибирского Линейного управления МВД России на транспорте.

- По версии следствия, с ноября 2021 года по апрель 2022 года обвиняемые распространяли в городе наркотическое средство, - отмечают в ведомствах. - Предварительное расследование по уголовному делу проведено следственным отделом ЛО МВД России на ст. Иркутск - Пассажирский".

Сибиряки могут провести в колонии от 8 до 15 лет.

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