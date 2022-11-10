6,8 млрд рублей выделили в Иркутской области на поддержку молодых родителей в 2022 году Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Приангарье продолжается финансовая поддержка молодых родителей. Так, в 2022 году в регионе на выплаты при рождении малышей было выделено более 6,8 млрд рублей. В том числе, ежемесячные выплаты в связи с рождением первенца; ежемесячные пособия в случае появления на свет или усыновления третьего или последующего детей до достижения ребенком возраста трех лет; а также областной материнский капитал. Об этом сообщают в пресс-службе правительства Иркутской области.

- На прошедшем 8 ноября совещании по вопросу поддержки доходов семей с детьми Президент Владимир Путин в очередной раз подчеркнул, что главная задача государственной поддержки – свести к минимуму угрозу бедности для российских семей: и тех, где только рождается ребенок, и для тех, которые уже воспитывают детей. Поэтому и для региональной власти эта задача была и остается первоочередной, – отметил губернатор Игорь Кобзев.

Напомним, за девять месяцев 2022 года в Иркутской области 929 семей направили материнский капитал на улучшение жилищных условий. Они поменяли ветхие дома на квартиры или наоборот - купили дом в сельской местности. Более 103 миллионов рублей направлено многодетным семьям на улучшение жилищных условий за счет средств областного материнского капитала. За 10 лет, с момента установления материнского капитала, этим правом в регионе воспользовались более 18 тысяч семей.