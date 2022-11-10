Сборная МЧС Иркутской области стала победителем спартакиады среди спасателей России

Это не первая победа сибирской команды Фото: ГУ МЧС по Иркутской области

Сотрудники МЧС Иркутской области показывают себя не только как профессионалы, но и как хорошие спортсмены. Сборная Приангарья заняла первое место в спартакиаде среди спасателей из разных регионов. Это уже вторая подряд победа коллектива из Иркутской области. Об этом рассказали в МЧС области.

- В мае этого года победивший в настольном теннисе пожарный из Ангарска Александр Некрасов стал победителем Всероссийских соревнований МЧС России, а команда Иркутской области заняла второе место в стране по мини-футболу, - сказано в сообщении ведомства.

Отметим, иркутская сборная взяла первое место в настольном теннисе и мини-футболе, в плавании - второе место, а в волейболе - третье.

Ранее "КП-Иркутск" писала, что жители села Шелехово Тайшетского района спасли на пожаре женщину. Когда на место прибыли пожарные, из-под крыши веранды шел черный дым. Огонь успел распространиться на площади 5 квадратных метров.

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