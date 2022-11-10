Иркутск
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеCovid-19 в ИркутскеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаАфишаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Иркутск
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеCovid-19 в ИркутскеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаАфишаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Иркутск
-3°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество10 ноября 2022 7:46

В Заларинской школе после реконструкции появятся четыре новых корпуса для школьников

После окончания работ можно будет перевести всех детей на одну смену обучения
Дарья БОЛЕСОВА
Деньги на строительство выделили по программе развития сельских территорий

Деньги на строительство выделили по программе развития сельских территорий

Фото: Пресс-служба правительства Иркутской области

Заларинская школа №2 ждет окончания строительства четырех новых корпусов: двух учебных, административно-бытового и спортивного. После окончания работ 700 детей, которые здесь учатся, смогут перейти на одну смену вместо двух. Строительную площадку посетил министр образования Иркутской области Максим Парфенов.

- Напомню, что по поручению Губернатора со стороны муниципалитетов и дирекций школ должны быть созданы рабочие группы по надзору за возводимыми объектами и теми, что попали в программу по капремонтам, - цитирует Парфенова правительство Приангарья.

Отметим, работы проводят на средства по программе "Комплексное развитие сельских территорий". По этому же проекту в деревнях и селах строят оборудованные спортивные площадки, школы, дворцы культуры и другие учреждения.

Ранее "КП-Иркутск" писала о спасении кошки из канализационного люка в Усть-Илимске. Бывшие хозяева посадили ее в мешок и решили избавиться от животного.

К ЧИТАТЕЛЯМ

У вас есть история, которой Вы хотите поделиться? Вы стали свидетелем интересного события?

Расскажите её нашим журналистам, пришлите фото и видео:

Viber/WhatsApp: +7-952-636-47-73

Тел.: (3952)20-80-08