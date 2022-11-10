В Заларинской школе после реконструкции появятся четыре новых корпуса для школьников

Деньги на строительство выделили по программе развития сельских территорий Фото: Пресс-служба правительства Иркутской области

Заларинская школа №2 ждет окончания строительства четырех новых корпусов: двух учебных, административно-бытового и спортивного. После окончания работ 700 детей, которые здесь учатся, смогут перейти на одну смену вместо двух. Строительную площадку посетил министр образования Иркутской области Максим Парфенов.

- Напомню, что по поручению Губернатора со стороны муниципалитетов и дирекций школ должны быть созданы рабочие группы по надзору за возводимыми объектами и теми, что попали в программу по капремонтам, - цитирует Парфенова правительство Приангарья.

Отметим, работы проводят на средства по программе "Комплексное развитие сельских территорий". По этому же проекту в деревнях и селах строят оборудованные спортивные площадки, школы, дворцы культуры и другие учреждения.

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