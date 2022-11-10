«Ростелеком» в Иркутской области начал предлагать «Карусель» на виртуальной АТС

«Ростелеком» начал предлагать для бизнес-клиентов облачной услуги «Виртуальная АТС» (ВАТС) новую опцию — «Карусель».

«Карусель» — сервис, который дает возможность в автоматическом режиме подставлять городские и мобильные номера при исходящих звонках. Сервис доступен во всех городах присутствия ВАТС, во всех тарифах. Сервис увеличивает количество адресных звонков с использованием любого объема номеров для дозвона, что делает решение популярным в банковском секторе, ЖКХ и других сферах обслуживания.

«Не для кого не секрет, что при обзвонах абонентов с целью информирования их о рекламе или акциях, номера попадают в спам. Пользователям виртуальной телефонии приходилось приобретать несколько номеров и периодично их менять для исходящего набора. “Карусель” же позволяет увеличить дозвон до абонентов при минимизации ресурсов со стороны пользователя ВАТС», — прокомментировал эксперт по облачным и цифровым технологиям Иркутской области Дмитрий Сопко.

При заказе опции «Карусель» в услуге «Виртуальная АТС» специалисты «Ростелекома» настроят маршрутизацию вызовов, добавят новых пользователей и подскажут как совершать звонки эффективнее.

«Благодаря опции “Карусель” наши клиенты могут звонить пользователям с разных номеров телефонов по любому сценарию и расписанию, — отметил Александр Бощенко, директор по работе с корпоративным и государственными сегментами Иркутского филиала ПАО «Ростелеком». — При обращении к абоненту оператор может персонально обращаться к человеку, а также использовать заранее записанные звуковые файлы или синтезировать речь по заранее заданному скрипту».

«Ростелеком» предлагает бесплатно протестировать услугу в течение 14 дней. За это время абонент может проверить качество связи, научиться пользоваться личным кабинетом, определиться с подходящим для своих нужд тарифом и принять решение о приобретении сервиса. Для начала работы клиенту нужно подключить «Виртуальную АТС» с опцией «Карусель».

Для работы сервиса необходимы интернет и SIP-телефон, который позволяет общаться через сеть. При этом нет привязки номера к конкретному адресу: абонент может выбрать телефонный номер, который останется за организацией даже при переезде.

Подробнее об особенностях подключения услуги — на сайте «Ростелекома»