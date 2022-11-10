В Алзамае закончили проект благоустройства парка после всероссийского конкурса

В городе проживает всего 6 тысяч человек Фото: Пресс-служба правительства Иркутской области

В Алзамае закончили благоустройство парка "Серебряный бор". Идея улучшения территории выиграла на пятом всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды. Администрации муниципалитетов представляли свои идеи о том, как улучшить общественные пространства. Победителем стал Алзамай - самый маленький город Иркутской области. Об этом рассказали в региональном правительстве.

- В парке обустроили пешеходные и велосипедные дорожки, сделали детскую и спортивную площадку, установили сцену, парк украсили зеркальными фигурами. Также открылись обновленная площадь в центре города и сквер с детским игровым комплексом, который привели в порядок по проекту "Народные инициативы", - сообщили в пресс-службе.

Работы прошли достаточно быстро.

Ранее "КП-Иркутск" писала о том, когда в областном центре появится Лермонтовская транспортная развязка. Горожане регулярно встревают в пробки на этой улице из-за большой нагрузки на некоторых участках.

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