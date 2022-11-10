Три учреждения Иркутской области стали лауреатами конкурса лучших товаров и услуг России

Фото: Министерство социального развития Иркутской области

Три бюджетных учреждения из Иркутской области - Иркутский областной центр по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями, художественный музей имени Сукачева и Усть-Илимский дом-интернат для престарелых и инвалидов "Лидер" - стали лауреатами федерального конкурса "100 лучших товаров России". Они победили в номинации "Услуги для населения". Об этом рассказали в правительстве Приангарья.

- Высший приз "Лидер качества" присужден Ангарскому заводу полимеров. Высший приз "За успехи в импортозамещении" - Сибирскому научно-исследовательскому, конструкторскому и проектному институту алюминиевой и электродной промышленности", - сообщили в пресс-службе.

Напомним, в федеральном конкурсе участвовали бюджетные учреждения и предприятия из разных регионов России. Оценивались объем производства, качество продукции, насколько успешно она продается и куда экспортируется.

Ранее "КП-Иркутск" писала о завершении крупного проекта благоустройства парка в самом маленьком городе области - Алзамае.

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