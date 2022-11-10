Иркутянам предложили дать название новому ледовому дворцу в Пади Долгой

Заявки принимают до 25 ноября. Фото: Дума Иркутска

В Думе Иркутска объявили конкурс на лучшее название для нового ледового дворца в Пади Долгой. Его практически достроили, уже сделали стяжку основания для льда. Здесь откроют несколько спортивных секций для детей. А теперь иркутянам предложили дать название объекту.

- Предложенное название должно состоять из одного-двух русских слов, быть благозвучным, понятным для взрослых и детей, а также не вызывать отрицательных ассоциаций, - объяснили в пресс-службе думы.

Заявки будут принимать до 25 ноября 2022 года. Документ можно заполнить в Гуманитарном центре-библиотеке имени семьи Полевых. Того, кто придумает лучший вариант, наградят дипломом и подарками. Результаты объявят не позднее 20 января, как рассказали в организации.

Ранее "КП-Иркутск" писала о том, когда в областном центре появится Лермонтовская развязка для автомобилистов. Власти пообещали закончить проект к новому году.