Глава детской клинической больницы в Иркутской области получил премию Терновского

Это первый врач из Иркутской области, удостоившийся такой награды Фото: Пресс-служба правительства Иркутской области

Главный врач Ивано-Матренинской детской клинической больницы Владимир Новожилов получил премию имени С.Д. Терновского. 10 ноября состоялась церемония вручения награды в рамках VIII Форума детских хирургов России в Москве. Владимир Новожилов сделал большой вклад в развитие детской хирургии в нашей стране. Об этом рассказали в правительстве Иркутской области.

- Владимир Александрович Новожилов окончил Иркутский мединститут. Защитил докторскую диссертацию по теме "Хирургическая тактика при аноректальных пороках развития у детей периода новорожденности и раннего грудного возраста", - сообщили в пресс-службе.

Главврач стал первым жителем Иркутской области, который получил такую награду. Поясним, Сергей Дмитриевич Терновский, в честь которого названа премия, был главой клиники детской хирургии и ортопедия II ММИ имени Н. И. Пирогова. Это был выдающийся врач.

Ранее "КП-Иркутск" писала о сибирячке, которая стала помогать бездомным животным после известия о том, что у нее рак. Она решила посвятить себя помощи тем, кто в ней нуждается. Для этого она бросила работу.

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