Поставщик кинооборудования из Ангарска скрыл от налоговой 15 млн рублей

Приговор в законную силу не вступил Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В прокуратуре Иркутской области рассказали о решении Ангарского городского суда. Организация рассматривала уголовное дело против директора организации, которая занимается поставкой оборудования для кинопроизводства. Сибиряк обвиняется по статье "сокрытие денежных средств организации, за счет которых должно производиться взыскание налогов".

- Он организовал перечисление денежных средств за оказанные услуги на счета подконтрольных ему юридических лиц, минуя расчетные счета организации, на которые налоговым органом был наложен арест, - пояснили ситуацию в прокуратуре.

Таким образом он примерно год скрывал от налоговой 15 миллионов рублей - серьезный ущерб для государства. Мошенническую схему рассекретили, директора призвали к ответу. Он компенсировал ущерб государству, вернув деньги. Но суд решил оштрафовать его еще на 700 тысяч рублей.

Пока что приговор в силу не вступил, обвиняемый может подать апелляцию, оспорив решение суда.

Ранее "КП-Иркутск" писала об отце-сибиряке, который два года назад похитил собственного ребенка и скрылся с ним. Их никак не могли найти, и только летом 2022 года вышли на след - их заметили в клиниках Новосибирска.

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