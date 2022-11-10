Центр Иркутска сковали 9-балльные пробки вечером 10 ноября

Пробки 9 баллов в Иркутске Фото: Алексей БУЛАТОВ

По данным онлайн-сервисов, на дорогах Иркутска установились 9-балльные пробки вечером 10 ноября. Движение застопорилось по улицам Чкалова, Сухэ-Батора, Ленина, Желябова, Некрасова, Рабочей, Партизанской и других.

Одной из причин стала автоавария на улице Чкалова прямо напротив представительства МИД России. Еще одно ДТП произошло по улице 3 Июля. По спортивному переулку машины тоже встали "намертво".

Отметим, в городе действует несколько ограничений движения, которые увеличивают транспортную нагрузку. По прогнозам онлайн-сервисов, городские дороги снова опустеют к 21:00.

Ранее "КП-Иркутск" писала, когда в областном центре построят Лермонтовскую развязку, чтобы уменьшить пробки на этой улице.