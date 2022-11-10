Заксобрание Иркутской области составит список школ и детсадов для строительства и ремонта

Некоторые проекты требуют особого внимания из-за их социальной значимости Фото: Иван Макеев

Законодательное собрание Иркутской области составит предложение по строительству и капитальному ремонту разных социально значимых объектов. В их числе, общеобразовательные школы, детские сады, спортивные комплексы и другие. Когда список сформируют, станет ясно, сколько денег из областного бюджета потребуется на строительство. Об этом рассказали в пресс-службе Заксобрания.

- Комитет рекомендовал сессии принять в первом чтении проект закона "Об областном бюджете на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов" и продолжить работу во втором и третьем чтениях, - объяснили в организации.

Отметим, особенное внимание уделят строительству бассейна "Ангара" в Ангарске, так как в проекте наши несколько неточностей. Еще одним важным вопросом стало строительство детского сада в селе Центральный Хазан, который находится в Зиминском районе. Подобные учреждения очень нужны в небольших населенных пунктах.

Ранее "КП-Иркутск" писала, что правительство Иркутской области объявило: при расчете пособий для многодетных семей не будут учитывать выплаченные 100 тысяч рублей по частичной мобилизации. Это не является доходом семьи, поэтому соцвыплаты будут выдавать по старым привычным схемам