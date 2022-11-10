Депутаты Думы города приглашают иркутян принять участие в конкурсе на лучшее название для ледового дворца в Пади Долгой

Принять участие в конкурсе на лучшее название для ледового дворца может каждый.

Объявлен конкурс на лучшее название для муниципального крытого тренировочного катка в Пади Долгой, строительство которого вышло на завершающий этап. Организаторами выступили депутаты Думы Иркутска совместно с управлением по физической культуре, спорту и молодежной политике администрации города.

Принять участие в конкурсе может любой желающий (допускаются индивидуальные и коллективные заявки). Предложенное название должно состоять из одного-двух русских слов, быть благозвучным, понятным для взрослых и детей, а также не вызывать отрицательных ассоциаций. Свое оформленное предложение необходимо направить до 25 ноября 2022 года на электронный адрес: 28okrug00@mail.ru или предоставить в Гуманитарный центр-библиотеку имени семьи Полевых (микрорайон Университетский, 70).

– Подводить итоги будут депутаты городской Думы совместно с представителями администрации с помощью голосования. Мы будем выбирать такое название, которое будет отражать назначение ледового дворца. Важно, чтобы имя катка было запоминающимся и гармоничным, – прокомментировал председатель Думы, депутат по избирательному округу № 28 Евгений Стекачев.

Победитель получит памятный подарк и дипломом. Итоги будут опубликованы на сайте Думы Иркутска не позднее 20 января 2023 года.

Скачать форму заявки для участия можно по ссылке: https://dropmefiles.com/CbWXA.

Площадь спортивного объекта составляет около 2 тысяч кв. метров, самого катка – 30х60 метров. Там предусмотрены трибуны, раздевалки, душевые, административный блок, небольшой тренажерный зал. На его базе планируют открыть муниципальные детские секции по хоккею и фигурному катанию, пропускная способность составит до 280 человек в день. В планах проведение и массовых катаний для всех желающих.