160 детских площадок починили в Октябрьском округе Иркутска в 2022 году

Всего в округе 266 площадок Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Иркутске ведут ремонт дворов многоквартирных домов, а также детских площадок. Часто горожане сталкиваются с тем, что какие-то вандалы норовят испортить скамейки, спортивные снаряды и конструкции для детского отдыха. В Октябрьском округе в 2022 году починили 160 детских площадок - всего их 266. Об этом рассказали в администрации города.

- В рамках двух муниципальных контрактов отремонтированы 17 каруселей, 16 качелей, 25 игровых комплексов, 11 песочниц и 95 скамеек. На 73 площадках покрашено детское оборудование. На качелях с цепями заменили 57 подвесов. В 217 песочниц завезли песок, - отчитались в пресс-службе.

Работы проводили по заявкам: жители округа оставляли запрос в администрацию, коллективный или индивидуальный. После рассмотрения принимали решение, ремонтировать объект или нет.

Ранее "КП-Иркутск" писала о том, что Заксобрание Приангарья составит предложение по строительству и капитальному ремонту школ, детсадов, спорткомплексов и т.д. Это нужно для формирования бюджета на 2023 год.