Сотрудники МВД Иркутской области получили погоны полковников в профессиональный праздник

Также выдели медали "За смелость во имя спасения" и "За доблесть в службе" Фото: ГУ МВД по Иркутской области

10 ноября в России отмечают День сотрудника органов внутренних дел, иначе известный как День полиции. В МВД Иркутской области в профессиональный праздник отметили сотрудников, которые показали отличные результаты работы и реализовали себя как мастера своего дела. Погоны полковников полиции получили три сотрудника.

- Погоны полковников полиции получили руководители Межмуниципального отдела МВД России "Боханский" Василий Непокрытых, отдела МВД России по Шелеховскому району Евгений Арбатский и отдела МВД России по Тайшетскому району Олег Кравченко, - рассказали в ведомстве.

Также отличительные медали "За доблесть в службе" получили пять человек: Алексей Якимов, Надежда Резепина, Алексей Висягин, Денис Гродников и Денис Биктимиров. А медаль "За смелость во имя спасения" получил оперуполномоченный иркутского уголовного розыска Борис Самодуров.

Еще ряд полицейских получили грамоты, нагрудные знаки и благодарности. Они проявили смелость, упорство и профессионализм в работе.

Ранее "КП-Иркутск" писала об отце, который в 2020 году похитил собственного маленького сына и исчез вместе с ним. Только летом 2022 года их заметили в клиниках Новосибирска. Мужчина объявлен в федеральный розыск.

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