Отключение света в Иркутске 11 ноября Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Отключение света в Иркутске 11 ноября анонсировали в ответственной за энергосбыт компании. Жителей десятков адресов предупредили о том, что будут перебои со светом в разное время. В разных домах время будет разное.

Отключение света в Иркутске 11 ноября

Перебои с электричеством пройдут по нескольким улицам Ленинского, Октябрьского и Свердловского округов города. Конечно, отключение затронет не весь округ, а лишь части нескольких улиц. Точные адреса компания дала в виде таблиц, в которых можно найти или, что еще лучше, не найти свой домашний адрес.

Отключение света в Иркутске 11 ноября будет в разное время: в некоторых домах энергии не будет всего лишь один час, в других - только глубокой ночью. Конечно, есть и те, кому повезло меньше - по некоторым адресам света не будет с утра до полудня или вечера.

Отключение света в Иркутске 11 ноября

Отключение света в Иркутске 11 ноября

Отключение света в Иркутске 11 ноября

Отключение света в Иркутске 11 ноября

Отключение света в Иркутске 11 ноября