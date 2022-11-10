100 спецмашин расчищают дороги на трактах Иркутской области 10 ноября

В Иркутскую область пришла настоящая зима. Фото: стоп-кадр видео официального ТГ-канала губернатора региона

В Иркутской области 100 сотрудников дорожной службы расчищают заваленные снегом дороги. Особое внимание уделяют трактам, так как в городе дороги уже практически полностью расчистили. В работе задействуют 100 машин спецтехники, на вечер 10 ноября распределили 900 тонн противогололедных смесей. Об этом сообщил губернатор региона Игорь Кобзев.

- На Байкальском – 6 комбинированных дорожных машин, трактор и грейдер, на Александровском 3 КДМ и грейдер, в Шелеховском районе - 2 дорожных машины. По Тулуну, Тулунскому, Нижнеудинскому и Черемховскому районам – осадков нет, но машины продолжают работу. В Бодайбинском районе грейдеры убирают снежный накат, - объяснил ситуацию глава области.

Сотрудники дорожной службы убирают снег с проезжей части, засыпают ее смесями против гололеда. После этого уже расчищают обочины и остановки общественного транспорта. Также сейчас работает круглосуточная служба, в которую можно сообщить о проблемах на дорогах в связи со снегом.

Ранее "КП-Иркутск" писала о том, что к концу 2022 года утвердят проект Лермонтовской развязки в областном центре. В путепроводе появится тоннель.

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