Жителя Читы представили к Ордену Мужества за героическое спасение раненных

На первичную реабилитацию потребовалось больше месяца, теперь военный готовится к операции в Москве Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Читинец Андрей Сапожников приехал домой на реабилитацию после контузии. Он заработал ее, когда выполнял важное задание в зоне действия специальной военной операции - вывезти тяжело раненных с линии огня. Механик-водитель побежал из окопа под минометным обстрелом до своего БМП. Тогда четвертый снаряд разорвался в тридцати метрах, ранив Андрея. Но это его не остановило. Об этом сообщает телеканал "Забайкалье".

Но герою с травмированной рукой, без использования анальгетиков, чтобы не потерять остроту сознания, удалось довезти бойцов до госпиталя. Только уже в учреждении адреналин начал отступать, давая место боли.

- В принципе, можно сказать, что боль на гражданке, которую чувствовал, это не боль. В итоге после ранения у меня внутрисуставной перелом был, плюс один нерв локтевой – у меня там пять сантиметров уничтожили, после этого меня отправили в госпиталь имени Вишневского в Москву, там провели в течение месяца операцию: с левой ноги пересадили нерв в правую руку, - рассказал корреспондентам Андрей.

Президент России Владимир Путин подписал решение о том, что Андрея Сапожникова нужно представить к Ордену Мужества. Заявили об этом 11 октября, но награда еще в пути. Ее вручат в торжественной обстановке в Москве.