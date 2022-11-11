Какой будет погода в Иркутске 11 ноября 2022, узнали у синоптиков Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Погода в Иркутске 11 ноября 2022 будет с переменной облачностью и без серьезных осадков. Об этом КП-Иркутск рассказали синоптики Иркутского Гидрометцентра.

Погода в Иркутске 11 ноября 2022: прогноз

- Погода в Иркутске 11 ноября 2022: в городе дует переменный ветер со скоростью 2-7 м/с, - добавляют метеорологи. – Днем ждем температурных показателей от -1 до -3.

Атмосферное давление в городе, по данным Яндекса, высокое – 735 миллиметров ртутного столба, тоже самое касается и влажности – ее показатель 90%. Что касается прогноза по региону, погода в Иркутской области 11 ноября принесет сибирякам небольшой снег в целом по области и умеренные осадки в северо-западных, северо-восточных, Киренском и Усть-Кутском районах. Порывы ветра в Приангарье ожидаются до 14 м/с. Днем столбики уличных термометров покажут +1…-4, при натекании облаков похолодает до -9…-14.

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