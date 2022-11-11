Мэр Руслан Болотов выступит в эфире радио "Комсомольская правда" в Иркутске

Мэр Иркутска Руслан Болотов снова станет гостем программы «Картина недели» на радио «Комсомольская правда в Иркутске Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Мэр Иркутска Руслан Болотов в пятницу, 11 ноября, будет гостем программы «Картина недели» на радио «Комсомольская правда» в Иркутске на 91,5 fm. Эфир с градоначальником начнется в 17.00.

- Поговорим с Русланом Николаевичем о благоустройстве города, ремонте дорог и планах на будущее, - поделились радиоведущие программы «Картина недели».

Слушайте интервью с мэром на радио «Комсомольская правда в Иркутске на 91,5 fm и в Братске на 99.6 fm 11 ноября в 17.00.

Напомним, Руслан Болотов стал мэром чуть больше двух лет назад. Тогда, 30 апреля 2020 года, на заседании Думы города его выбрали на этот пост из 29 кандидатов.

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