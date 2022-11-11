Более 26 тысяч человек посмотрели трансляцию полного лунного затмения в Иркутске Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Трансляция полного лунного затмения, организованная Иркутским региональным астрономическим обществом и Иркутским планетарием длилась почти три часа. За это время ее успели посмотреть более 26 тысяч человек со всего мира, большинство из них было из России – 22.5 тысячи наблюдателей. Об этом КП-Иркутск рассказала пресс-служба Иркутского планетария.

- К сожалению, практически во всей Иркутской области погода 8 ноября была облачной, кое-где даже шел снег, поэтому наблюдения в телескопы на площадках не состоялись, - говорит председатель Иркутского регионального астрономического общества Павел Никифоров. - Но мы смогли передать в эфир съемку затмения из Австралии, где наблюдения проводил наш коллега Павел Миронов.

Поэтому эфир имел успех, смотрели его жители Канады, Австралии, Казахстана, и многих городов нашей страны. Известно, что больше всего повезло с погодой в тот вечер любителям астрономии из Братска, Качугского района – там смогли следить в селе Белоусово, также за событием наблюдали сельчане из Ахин и Ирхидея, что находятся в Усть-Ордынском Бурятском округе.

ИРАО организовали наблюдения в телескопы также в Бурятии и Забайкальском крае. Там полюбоваться на прекрасное зрелище пришли больше тысячи желающих.

- Следующее астрономическое явление, наблюдения которого ИРАО и планетарий организуют в Иркутской области, Бурятии и Забайкальском крае - противостояние Марса, - отмечают специалисты.

Оно состоится 8 декабря. В этот день создадутся лучшие условия для наблюдения за Марсом.

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