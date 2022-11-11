Три автомобиля загорелись на Бульваре Постышева в Иркутске Фото: ГУ МЧС по Иркутской области

Три автомобиля едва полностью не сгорели этим утром. В 05:52 11 ноября очевидцы сообщили в экстренные службы, что на бульваре Постышева произошел пожар. Когда спасатели прибыли по адресу, огнем были охвачены две иномарки. В 06:03 пламя удалось потушить. К счастью, обошлось без травм. Об этом сообщают в пресс-службе ГУ МЧС России по Иркутской области.

- В результате уничтожены сгораемые части автомобиля Mazda Demio, поврежден салон Toyota Vitz, повреждено лакокрасочное покрытие Toyota Avensis, - рассказали в ведомстве.

На данный момент причина, по которой начал распространяться огонь, не установлена. Однако, по предварительной информации, это может быть поджог. Дознаватели МЧС России продолжают работу в этом направлении.

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