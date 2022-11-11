Театр-студия «Театр Пилигримов» отмечает 30-летие. Фото: Театр - студия «Театр Пилигримов»

Единственный в Приангарье рок-театр празднует очередную серьезную дату. Уже 30 лет иркутские Пилигримы в творческом пути. Также в этом году коллектив отметит 70-летие основателя театра-студии Владимира Соколова. Об этом сообщают в пресс-службе правительства Иркутской области.

- 11 ноября на сцене театра юного зрителя им. А. Вампилова состоится концерт «Имеем смелость быть». Выступят артисты и музыканты театра, группы «Extrovert» музыкального театра им. Н.М. Загурского, «Дети ветра», в состав которой входят актеры драмтеатра им. Н.П. Охлопкова, - уточнили в правительстве региона.

Зрителей приглашают на 1,5-часовое представление с участием приглашенных гостей и интересной выставкой в фойе театра. Будет воссоздан кабинет Владимира Соколова.

Напомним, "Комсомолка" рассказывала о том, как был создан уникальный в Иркутской области "Театр Пилигримов", и чем сегодня на сцене удивляет его коллектив. Узнать об этом подробнее можно ЗДЕСЬ.

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