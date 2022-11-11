450 тыс рублей выплатят родителям ребенка, получившего травму на катке в Иркутске Фото: Михаил ФРОЛОВ

Тренировка на льду закончилась для школьника из Иркутска серьезными травмами. В прошлом году 9-летний мальчик столкнулся с другим ребенком, после чего ему понадобилась помощь медиков. В ситуацию вмешалась прокуратура Свердловского района. Об этом сообщают в пресс-службе прокуратуры Иркутской области.

- В интересах несовершеннолетнего прокуратура направила в суд исковое заявление о взыскании с ответственных лиц компенсации морального вреда, - рассказали в ведомстве.

Суд встал на сторону травмированного мальчика. Теперь семье должны выплатить 450 тысяч рублей.

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