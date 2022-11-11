Выплаты мобилизованным не будут учитываться при расчете ежемесячных выплат на детей в Иркутской области

Фото: правительство Иркутской области.

Соответствующее постановление об исключении из состава семьи, учитываемого при исчислении среднедушевого дохода семьи для определения права на получение ежемесячной денежной выплаты в случае рождения, усыновления (удочерения) третьего или последующих детей, исключены граждане Российской Федерации, призванные на военную службу по мобилизации в Вооруженные Силы Российской Федерации. Проще говоря, если главу семьи призвали служить и он получил положенную выплату в 100 тысяч рублей, в доходах она учитываться не будет. Постановление подписал первый заместитель губернатора – председатель правительства Иркутской области Константин Зайцев.

– Изменения введены в целях поддержки малоимущих семей, так как учет сумм единовременной денежной выплаты при расчете среднедушевого дохода семьи, приведет к превышению допустимого размера доходов семьи и, соответственно, к отказу в предоставлении мер поддержки, – рассказал Константин Зайцев.

Ежемесячное пособие, которое получают родители трех и более детей, составляет 13 648 рублей в южных районах и 17 749 рублей - в северных. Оно выплачивается

в рамках регионального проекта «Финансовая поддержка семей при рождении детей» нацпроекта «Демография».

– Это очень хорошая поддержка семей, которая предоставляется с рождения ребенка до трех лет. Ее сейчас получают 18 903 семей на 19 557 детей за счет средств федерального и областного бюджетов. Расходы в 2022 году на эту меру социальной поддержки составили более двух миллиардов рублей, – добавил губернатор Иркутской области Игорь Кобзев.