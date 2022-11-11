Благоустроенную квартиру взамен старого дома предоставили матери с ребенком в Слюдянке Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Судебные приставы добились, чтобы администрация поселка Култук выдала новое жилье женщине с ребенком. Деревянный дом, в котором проживала семья, был признан аварийным. Важным условием было то, что сибирячка не должна потерять в количестве квадратных метров. Об этом сообщают в пресс-службе ГУФССП России по Иркутской области.

- Судебные приставы, возбудив исполнительное производство, уведомили администрацию поселения о необходимости исполнения решения суда в установленный законом срок, - рассказали в ведомстве. - В противном случае, игнорирование исполнения судебного решения может привести к административной и уголовной ответственности.

В итоге жительница Култука и ее сын стали новоселами. Теперь в их владении по договору социального найма благоустроенная квартира общей площадью 29,3 квадратных метров в Слюдянке.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Видели их в больницах. Отец, два года назад похитивший сына из Иркутской области, замечен в Новосибирске. Отца, похитившего маленького сына два года назад, заметили в Новосибирске. (подробности)

«Прощайте, муж и 20 лишних килограммов!»: сибирячка похудела назло супругу-изменщику и круто повернула жизнь. Сибирячка поделилась историей взаимопонимания со своим телом. (подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

У вас есть история, которой Вы хотите поделиться? Вы стали свидетелем интересного события?

Расскажите её нашим журналистам, пришлите фото и видео:

Viber/WhatsApp: +7-952-636-47-73

Тел.: (3952)20-80-08