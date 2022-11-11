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НовостиОбщество11 ноября 2022 4:22

30 талантливых школьников из Иркутской области получат по 25 тысяч рублей

Соответствующее распоряжение подписал Игорь Кобзев
Анастасия КУРЕНОВА
Анастасия КУРЕНОВА
30 талантливых школьников из Иркутской области получат по 25 тысяч рублей

30 талантливых школьников из Иркутской области получат по 25 тысяч рублей

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Одаренные школьники Приангарья получат премию Губернатора. Соответствующее распоряжение подписал Игорь Кобзев. Ежегодно в регионе проходит конкурс среди учеников в возрасте от 14 до 18 лет. Главное условие к кандидатам - наличие особых успехов в интеллектуальной, научно-технической, художественно-творческой, спортивной деятельности. Об этом сообщают в пресс-службе правительства Иркутской области.

- На основании критериев, утвержденных указом главы региона, советом по присуждению премий Губернатора сформирован список 30 обучающихся, получивших наибольшее количество баллов. Победители конкурсного отбора получат премию 25 тысяч рублей, - рассказали в ведомстве.

Напомним, в этом году заявки на конкурс подали 190 талантливых ребят. Это победители и призеры международных и всероссийских олимпиад, спортивных соревнований и творческих конкурсов.

Напомним, для родителей школьников в Приангарье доступна новая услуга, которой можно воспользоваться в режиме онлайн. Теперь подать заявление для поступления в 10-класс или перевода ребенка в другое образовательное учреждение возможно через портал Госуслуги.

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