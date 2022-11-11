30 талантливых школьников из Иркутской области получат по 25 тысяч рублей Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Одаренные школьники Приангарья получат премию Губернатора. Соответствующее распоряжение подписал Игорь Кобзев. Ежегодно в регионе проходит конкурс среди учеников в возрасте от 14 до 18 лет. Главное условие к кандидатам - наличие особых успехов в интеллектуальной, научно-технической, художественно-творческой, спортивной деятельности. Об этом сообщают в пресс-службе правительства Иркутской области.

- На основании критериев, утвержденных указом главы региона, советом по присуждению премий Губернатора сформирован список 30 обучающихся, получивших наибольшее количество баллов. Победители конкурсного отбора получат премию 25 тысяч рублей, - рассказали в ведомстве.

Напомним, в этом году заявки на конкурс подали 190 талантливых ребят. Это победители и призеры международных и всероссийских олимпиад, спортивных соревнований и творческих конкурсов.

Напомним, для родителей школьников в Приангарье доступна новая услуга, которой можно воспользоваться в режиме онлайн. Теперь подать заявление для поступления в 10-класс или перевода ребенка в другое образовательное учреждение возможно через портал Госуслуги.

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