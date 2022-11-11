Усольские кадеты победили на XIII Всероссийском военно-патриотическом слете. Фото: правительство Иркутской области

1-е место в командном зачете привезли кадеты Усольского гвардейского кадетского корпуса

с XIII Всероссийского военно-патриотического слета. Учащихся 9-11 классов с победой поздравил губернатор Иркутской области Игорь Кобзев.

- Лучшими юных сибиряков признали в смотре строя и песни. В номинациях «Историческая викторина» и «Альбом команды», в которых выступили Никита Аверочкин, Руслан Вантеев и Евгений Тимофеев, Владислав Щелканов, ребята также стали лучшими, - рассказали в правительстве региона. - Победу кадеты завоевали в эстафете, в челночном беге у них бронза.

По результатам всех соревнований кадетов из Приангарья признали лидерами слета.

Стоит отметить, что мероприятие состоялось в Москве и было посвящен 85-й годовщине битвы за столицу.

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