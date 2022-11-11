Дознаватели МЧС назвали причину пожара, в котором едва не сгорели три авто в Иркутске

Специалисты назвали причину пожара, который произошел ранним утром на бульваре Постышева в Иркутске. Повреждены огнем были три иномарки, в том числе Toyota Vitz, Toyota Avensis и Mazda Demio. Как стало известно дознавателям МЧС, владелец последней за несколько минут до ЧП завел автомобиль, но неожиданно из-под капота повалил дым. Об этом сообщают в пресс-службе ГУ МЧС России по Иркутской области.

- Испугавшись, он выбежал из горящего авто и побежал в квартиру звонить в пожарно-спасательную службу. Когда вернулся, автомобиль был полностью в огне, - рассказали в ведомстве.

Причиной распространения огня стала неисправность иномарки, а именно разгерметизация топливной системы.

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