Руслан Болотов: Иркутск сохраняет уверенные темпы строительства социальных объектов. Фото: администрация Иркутска

В столице Приангарья строят планы о возведении новых соцобъектов на 2023 год. Вопросы обсудили на инженерно-строительной секции, которое возглавил мэр Руслан Болотов. Градоначальник отметил, что несмотря на непростой период в сфере строительства, в Иркутске не собираются сокращать темпы. Об этом сообщают в пресс-службе администрации областного центра.

- В следующем году вплотную приступим к работам еще по 8 учреждениям образования, - рассказал Руслан Болотов. - Это долгожданные школы на улицах Мелентьева, Норильской, Ярославского. А также детские сады в микрорайонах Союз и Лисиха, на территории бывшего ИВВАИУ, улицах Костычева и Култукской.

Стоит отметить, что на особом контроле мэрии находится строительство школы на улице Багратиона и детского сада в 6-м микрорайоне Ново-Ленино. Закончить работы по возведению детсада планируют в этом году.

Напомним, в 2023 в эксплуатацию сдадут пристрой к школе № 53 на улице Ярославского в Иркутске. В этом же районе по нацпроекту «Образование» начнут строить новое образовательное учреждение на 1550 мест.