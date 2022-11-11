Дело о нецелевом расходовании 5 млн рублей из городского бюджета возбудили в Тайшете Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Уголовное дело о нецелевом расходовании бюджетных средств возбудили в Приангарье. В прошлом году администрация Тайшета заключила договор с благотворительным фондом о пожертвовании в муниципальную казну больше 40 миллионов рублей на благоустройство городского парка. Прокуратура провела проверку и обнаружила нарушения. Об этом сообщают в пресс-службе регионального ведомства.

- В июле 2022 года из поступивших от благотворителя более 5 миллионов рублей было израсходовано на иные цели, не соответствовавшие условиям договора благотворительного пожертвования, - рассказали в ведомстве.

В результате было возбуждено уголовное дело. Ход и результаты его расследования взяла на контроль прокуратура.

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