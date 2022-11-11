Рейды по поимке пьяных водителей пройдут в Иркутске и Иркутском районе в выходные Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Инспекторы ГИБДД проведут рейды по поимке пьяных автомобилистов на дорогах Иркутска и Иркутского района. Сплошные проверки запланированы на предстоящие выходные, 12 и 13 ноября. Об этом сообщают в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области.

- С начала года в Иркутске и Иркутском районе 1600 водителей были отстранены от управления автотранспортом за езду в нетрезвом виде, свыше 1100 автомобилистов отказались проходить медосвидетельствование на месте, около 500 человек совершили это грубейшее правонарушение повторно, -отметили в ведомстве.

Напомним, правительство России утвердило новые правила освидетельствования водителей на состояние алкогольного опьянения. Они начнут действовать с 1 марта 2023-го. С первого дня следующей весны проверять водителя на опьянение (то есть просить его дыхнуть в трубочку) гаишник имеет право только в присутствии двух понятых, либо с применением видеозаписи. Если прибор покажет не меньше 0,16 мг этилового спирта на 1 л выдыхаемого воздуха, значит, водитель выпил.

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