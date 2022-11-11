30 талантливых школьников Иркутской области получили премии от губернатора Фото: Евгения ГУСЕВА

Подведены итоги конкурса на присуждение премии губернатора Иркутской области школьникам 14-18 лет за особые успехи в интеллектуальной, научно-технической, художественно-творческой и спортивной деятельности.

В этом году заявки на участие в конкурсе подали 190 кандидатов. Были среди них победители и призеры международных и всероссийских олимпиад, спортивных соревнований и творческих конкурсов. После тщательного отбора, совет по присуждению премий губернатора отобрал 30 ребят, набравших наибольшее количество баллов. Победители конкурса получат премию в 25 тысяч рублей.

– Каждый год мы отмечаем интерес ребят к конкурсу. У них есть мотивация – быть нужными, чтобы об их достижениях знали и признавали. Премия – это дополнительный стимул для работы над собой, над новыми, творческими, научными проектами, а для нас возможность выразить ребятам свою заинтересованность в них, – сказал Игорь Кобзев.

С 2020 года поддержка талантливых детей и развитие их способностей и талантов ведутся в регионе в рамках федерального проекта “Успех каждого ребенка” национального проекта “Образование”. Найти список победителей можно на сайте регионального министерства образования: https://irkobl.ru/sites/minobr/working/document/region/.