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НовостиОбщество11 ноября 2022 7:00

30 талантливых школьников Иркутской области получили премии от губернатора

Победителям конкурса выплатят по 25 тысяч рублей
Надежда Иванова
30 талантливых школьников Иркутской области получили премии от губернатора

30 талантливых школьников Иркутской области получили премии от губернатора

Фото: Евгения ГУСЕВА

Подведены итоги конкурса на присуждение премии губернатора Иркутской области школьникам 14-18 лет за особые успехи в интеллектуальной, научно-технической, художественно-творческой и спортивной деятельности.

В этом году заявки на участие в конкурсе подали 190 кандидатов. Были среди них победители и призеры международных и всероссийских олимпиад, спортивных соревнований и творческих конкурсов. После тщательного отбора, совет по присуждению премий губернатора отобрал 30 ребят, набравших наибольшее количество баллов. Победители конкурса получат премию в 25 тысяч рублей.

– Каждый год мы отмечаем интерес ребят к конкурсу. У них есть мотивация – быть нужными, чтобы об их достижениях знали и признавали. Премия – это дополнительный стимул для работы над собой, над новыми, творческими, научными проектами, а для нас возможность выразить ребятам свою заинтересованность в них, – сказал Игорь Кобзев.

С 2020 года поддержка талантливых детей и развитие их способностей и талантов ведутся в регионе в рамках федерального проекта “Успех каждого ребенка” национального проекта “Образование”. Найти список победителей можно на сайте регионального министерства образования: https://irkobl.ru/sites/minobr/working/document/region/.