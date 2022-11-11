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НовостиОбщество11 ноября 2022 7:37

Движение по улице Шевцова в Иркутске перейдет на двустороннее для увеличения потока

Повышение пропускной способности поможет немного разгрузить основные дороги
Дарья БОЛЕСОВА
Подрядчик установит нужные дорожные знаки

Подрядчик установит нужные дорожные знаки

Фото: Пресс-служба администрации города Иркутска

В администрации Иркутска сообщили, что с 14 ноября по улице Шевцова в Иркутске поменяется движение. Теперь автомобили смогут ездить в две стороны, раньше движение было односторонним. Главной целью изменения стало увеличение пропускной способности улицы. Отметим, двустороннее движение будет действовать на участке от Сурнова до Рабочего Штаба.

- Схему меняют в рамках ремонта улицы Шевцова по национальному проекту «Безопасные качественные дороги». Водителей и пешеходов призывают быть внимательнее и соблюдать правила дорожного движения, - рассказали в мэрии.

Ранее "КП-Иркутск" писала, что 11 ноября в Приангарье произошло землетрясение. Иркутяне почувствовали сильные толчки, МЧС призвало сохранять спокойствие.

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