13 ДТП с участием пешеходов произошло за неделю в Иркутской области

Часто пешеходов просто не видят в темноте из-за отсутствия фонарей и светоотражающих элементов на одежде Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Иркутской области с начала рабочей недели произошло 13 автоаварий с участием пешеходов. Семь из них произошли прямо на "зебре" по разным причинам: водитель не увидел человека или решил его не пропускать, дорога оказалась слишком скользкой и другие. Два человека погибли. Об этом рассказали в Госавтоинспекции Приангарья.

- Полицейские обращают внимание, что каждый третий наезд на пешеходов совершается на пешеходных переходах. С начала года 7 пешеходов погибли при переходе дороги в разрешенных местах и 193 человека получили травмы, - сообщили в ведомстве.

Полицейские просят соблюдать осторожность и помнить несколько важных правил пересечения проезжей части. Обязательно нужно переходить дорогу по "зебре", надевать светлые вещи или пришивать светоотражающие элементы на одежду. Также нужно внимательно смотреть по сторонам и правильно оценивать передвижение автомобиля: из-за скользкой дороги тормозной путь сильно увеличивается.