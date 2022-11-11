Как заработать 10 дополнительных баллов к сумме ЕГЭ. Фото: пресс-служба ИГУ

Заработать до 10 баллов, которые можно добавить к сумме баллов ЕГЭ или к вступительным испытаниям и воспользоваться ими при поступлении в Иркутский государственный университет, смогут участники межрегионального конкурса научно-исследовательских проектов «Исследуя родной край». Отметим, к участию приглашаются не только школьники 11-х классов, но и 10-х, а также студенты СПО.

Антон Труханов, специалист центральной приемной комиссии ИГУ:

— Университет заинтересован в думающих студентах, в тех, кто готов получать высшее образование в классическом вузе. Мы понимаем, что, если говорить о школьниках, то на ЕГЭ может случиться всякое и его результат может совершенно не отражать их реального уровня подготовки. Поэтому ИГУ предлагает абитуриентам показать свой творческий и научно-исследовательский потенциал, умение или, как минимум, желание работать с литературными источниками, проникать в глубину материала, усваивать и осваивать его, а бонусом за это и будут служить те самые дополнительные баллы, которые могут стать решающими при составлении рейтинга поступающих в университет.

Тематика проектов: естественнонаучные и физико-математические направления, краеведение. Заявки принимаются до 16 января 2023 года, научно-исследовательские проекты — до 20 февраля 2023 года. Защиты проектов запланированы с конца марта до 7 апреля.

Победители получат не только дипломы, памятные сувениры и подарки, но и 10 дополнительных баллов к сумме баллов ЕГЭ (школьникам) или к результатам внутренних испытаний (выпускникам СПО), которые будут учтены при поступлении в Иркутский государственный университет. За вторые и третьи места университет добавит 8 и 6 баллов (соответственно), остальные участники получат по 3 дополнительные балла, которые также будут учтены при поступлении в ИГУ.

Конкурс ИГУ проводит во второй раз. В прошлом году он доказал свою успешность и востребованность среди молодежи — заявки на участие подали более 100 человек. Причем география участников не ограничивалась только Иркутской областью, заявки подавали также из Бурятии, Тывы, Хакассии, Якутии, Забайкальского, Краснодарского, Красноярского краев.

Антон Труханов:

— Самыми популярными направлениями конкурса прошлого года стали биология и география. Также отмечу достойную подготовку практически по всем проектам. По опыту прошедшего конкурса хочу заострить внимание сегодняшних участников на личном вкладе в работу — очень важно минимизировать реферативную часть, показать свой потенциал.

Отметим, дополнительные баллы сыграли свою роль для семи участников прошедшего конкурса — они зачислены в приемную кампанию 2022 года на различные направления обучения в ИГУ.

Например, победитель в секции «Физика» Вячеслав Цыбуля успешно поступил на направление «Прикладная информатика» на факультет бизнес-коммуникаций и информатики:

— Я делал проект по солнечному водонагревательному коллектору — нагрев воды с помощью энергии солнца, самодельный душ. Проект сам по себе очень объемный, поэтому готовить его было трудновато. Делал его практически один, немного помогал отец в построении продукта. В итоге все получилось, баллы заработал и, хочу сказать, что если бы не они, то я бы не поступил туда, где сейчас учусь.

Еще один победитель, например, поступила на географический факультет — Алина Кузьмина решила получить высшее образование по направлению «География».

— Целью проекта было создание интерактивной карты месторождения турмалина в Забайкальском крае. В ходе работы мы исследовали минерал турмалин, его свойства и изучили его месторождение, расположенное в Красночикойском районе, которое является самым крупным в России. Интерес изучения состоял в том, что в настоящее время турмалин используют не только в ювелирном деле, но и в нетрадиционной медицине. Считаю, что участникам конкурса нужно в первую очередь полагаться на собственный интерес, чтобы тема проекта была близка и понятна. Для себя я отметила, что оффлайн исследование подогревает еще больший интерес к своей работе, а общение с компетентными людьми, помогает узнать более ценную информацию.

Подробную информацию о конкурсе смотрите сайте конкурса либо по тел.: (3952) 521-978, 8-914-952-1777 (WhatsApp*, Viber, Telegram), Труханов Антон Эдуардович.

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