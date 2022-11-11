Мэр Руслан Болотов расскажет о благоустройстве и ремонте дорог в эфире радио "Комсомольская правда" в Иркутске Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Мэр Иркутска Руслан Болотов вновь станет гостем радио "Комсомольская правда" в Иркутске (91,5 FM). В пятницу, 11 ноября, в эфире программы «Картина недели» глава города расскажет о том, как меняется наш любимый Иркутск.

Главные темы обсуждения:

- Дорожные будни Иркутска. Что в этом году удалось сделать?

- Дорожная инфраструктура. Каких развязок нам не хватает и что делается в этом направлении?

- Ремонт улицы Карла Маркса. Чем радует результат?

Расскажет мэр и о том, как жители Иркутска проявили себя во время частичной мобилизации и как отправляли тонны гуманитарной помощи мобилизованным.

Слушайте интервью с Русланом Болотовым на радио "Комсомольская правда" в Иркутске на 91,5 fm и в Братске на 99.6 fm 11 ноября в 17.00, присоединяйтесь, задавайте вопросы в прямом эфире по телефону: 8(3952) 208-005.

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