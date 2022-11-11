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НовостиОбщество11 ноября 2022 9:08

7 тысяч хризантем 25 сортов вырастили в Иркутской области в 2022 году

К 8 марта хотят подарить женщинам выращенные тюльпаны
Дарья БОЛЕСОВА
Цветы выращивают по специальной технологии для массовой продажи

Цветы выращивают по специальной технологии для массовой продажи

Фото: Пресс-служба администрации города Иркутска

В Иркутской области профильные организации вырастили в тепличных комплексах 7 тысяч хризантем 25 сортов. Самой распространенной и любимой стал желтый сорт цветка. Хризантемы пустят на продажу. Об этом рассказали в администрации Иркутска.

- Также сейчас предприятие готовит сюрприз иркутянкам к 8 марта: в новых теплицах расцветут рекордные 700 тысяч тюльпанов. В этом году большую часть луковиц впервые прорастят с использованием метода гидропоники, - сообщили в пресс-службе.

Больше всего горожане покупают тюльпаны белого, красного и розового цветов. Суеверно опасаются желтых тюльпанов - вестников разлуки.

Ранее "КП-Иркутск" писала о землетрясении, которое ощутили жители Иркутска. Землетрясение в Иркутске 11 ноября 2022 силой примерно в 3-4 балла напугало горожан. Затряслась мебель, особенно ощутимо, как обычно, было на верхний этажах.