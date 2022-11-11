На заседании комитета по здравоохранению ЗС обсудят состояние больниц Ангарска

Состояние медучреждений Ангарска станет отдельной темой заседания комитета по здравоохранению.

На заседании комитета по здравоохранению Законодательного Собрания депутаты обсудили вопросы, связанные с финансированием медицины региона. В бюджете на 2023 год и последующие два года предусмотрены средства на строительство и капремонт социальных учреждений, обновление транспорта, приобретение дизель-генераторов, выплату пособий.

В частности, планируется отремонтировать Олхинский социально-оздоровительный центр для детей, построить бассейн для реабилитационного центра «Сосновая горка» в Зиминском районе, а также жилой корпус для психоневрологического интерната в поселке Тулюшка Куйтунского района. Совместно с правительством области решено увеличить расходы на обеспечение санаторно-курортными путевками ветеранов труда.

Вице-спикер ЗакСобрания Лариса Егорова отметила, что особое внимание должно быть уделено участникам военной спецоперации. Представители правительства пояснили, что уже подготовлены изменения в законодательстве, которые позволят сиротам-участникам СВО получать без очереди жилищные сертификаты. Разрабатывается и план медицинской реабилитации для людей, которые вернулись из Украины.

Надо отметить, что больше всего вопросов у депутатов было по поводу организации медицинской помощи в Ангарске. Поступают обращения, что пациенты вынуждены долго ждать очередь, чтобы попасть к врачу. Проблема возникла после того, как три больницы были объединены в единую структуру. Зданиям нужен ремонт, а также строительство новой инфекционной больницы. Комитет принял решение посвятить отдельное заседание этим вопросам.