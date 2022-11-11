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НовостиОбщество11 ноября 2022 9:19

На заседании комитета по здравоохранению ЗС обсудят состояние больниц Ангарска

Депутатам поступает много обращений по поводу больших очередей к врачам
Вера ОЛЬШЕВСКАЯ
Состояние медучреждений Ангарска станет отдельной темой заседания комитета по здравоохранению.

Состояние медучреждений Ангарска станет отдельной темой заседания комитета по здравоохранению.

На заседании комитета по здравоохранению Законодательного Собрания депутаты обсудили вопросы, связанные с финансированием медицины региона. В бюджете на 2023 год и последующие два года предусмотрены средства на строительство и капремонт социальных учреждений, обновление транспорта, приобретение дизель-генераторов, выплату пособий.

В частности, планируется отремонтировать Олхинский социально-оздоровительный центр для детей, построить бассейн для реабилитационного центра «Сосновая горка» в Зиминском районе, а также жилой корпус для психоневрологического интерната в поселке Тулюшка Куйтунского района. Совместно с правительством области решено увеличить расходы на обеспечение санаторно-курортными путевками ветеранов труда.

Вице-спикер ЗакСобрания Лариса Егорова отметила, что особое внимание должно быть уделено участникам военной спецоперации. Представители правительства пояснили, что уже подготовлены изменения в законодательстве, которые позволят сиротам-участникам СВО получать без очереди жилищные сертификаты. Разрабатывается и план медицинской реабилитации для людей, которые вернулись из Украины.

Надо отметить, что больше всего вопросов у депутатов было по поводу организации медицинской помощи в Ангарске. Поступают обращения, что пациенты вынуждены долго ждать очередь, чтобы попасть к врачу. Проблема возникла после того, как три больницы были объединены в единую структуру. Зданиям нужен ремонт, а также строительство новой инфекционной больницы. Комитет принял решение посвятить отдельное заседание этим вопросам.