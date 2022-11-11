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НовостиОбщество11 ноября 2022 9:20

Заксобрание Иркутской области взяло на контроль ход модернизации Ангарской горбольницы

После объединения трех медучреждений появились огромные очереди к врачам
Дарья БОЛЕСОВА
Также зданию требуется ремонт

Также зданию требуется ремонт

Фото: Елена СТЕПАНОВА

В Законодательном собрании Иркутской области обсудили вопрос состояния Ангарской городской больницы. Не так давно провели объединение трех медицинских учреждений города, из-за этого, по словам горожан, появились огромные очереди к врачам. Также в больнице требуется провести ремонт - она находится в плачевном состоянии. Политики решили провести отдельное собрание для решения вопроса модернизации Ангарской городской больницы.

- В 2023 году продолжится строительство и реконструкция поликлиник в Качуге и в Заларях, амбулатории в Тельме, детской поликлиники №10 в Иркутске. Но капитальный ремонт заложена сумма в 1 млрд рублей. Этого хватит на ремонт почти 70 объектов, но их количество может быть увеличено за счет экономии средств по итогам конкурсных отборов подрядчиков, - раскрыли тему в пресс-службе Заксобрания региона.

Отметим, сейчас депутаты занимаются формированием бюджета области 2023-2025 годов, поэтому несколько дней подряд рассматривают вопросы строительства, капитального ремонта и модернизации социально значимых объектов. Траты на соцсферу должны составить минимум 66% на 2023 год.