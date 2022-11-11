26 бизнесменов Иркутской области выиграли конкурс на субсидирование на полмиллиона

Деньги выделят по программе "Малое и среднее предпринимательство" Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В правительстве Иркутской области сообщили об итогах конкурса среди предпринимателей на получение субсидий от государства. По итогу одобрили 26 заявок от разных организаций. 21 из них имеет социальную направленность, еще пять оставили совсем молодые предприниматели. Все они получат субсидии для компенсации расходов в 500 тысяч рублей.

- В итоге были определены 26 лидеров рейтинга. Среди них школа танцев, детский лагерь, компании, занимающиеся организацией досуга детей, швейная мастерская, производитель протезов и другие, - объяснили в пресс-службе.

Деньги выделяют по программе "Малое и среднее предпринимательство", она начала действовать в регионе в 2021 году. Тогда можно было подать заявку только при условии, что бизнесмен оказывает услуги социально незащищенной категории граждан или производят для них товары. Теперь в конкурсе могут участвовать предприниматели до 25 лет.

Главной задачей программы стала поддержка малого и среднего бизнеса. Это особенно актуально после ковидных лет, которые сильно ударили по этой сфере.