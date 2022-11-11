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НовостиОбщество11 ноября 2022 9:55

Комитет по госстроительству ЗС рекомендовал принять бюджет Иркутской области на 2023 год

Депутаты также обсудили строительство социальных объектов
Вера ОЛЬШЕВСКАЯ
Комитет по госстроительству ЗС рекомендовал принять бюджет Иркутской области на 2023 год.

Комитет по госстроительству ЗС рекомендовал принять бюджет Иркутской области на 2023 год.

Комитет по законодательству о государственном строительстве области и местном самоуправлении рекомендовал принять некоторые законопроекты на ближайшей ноябрьской сессии. В частности, в первом чтении – закон об областном бюджете на 2023 год и два последующих.

Депутаты считают, что в непростое время необходимо найти финансирование для строительства учреждений здравоохранения и образования. В частности, речь идет о двух поликлиниках в Иркутске: №5 в Свердловском округе и в микрорайоне Солнечный. Есть и потребность в новых школах не только в городе, но и в Иркутском районе. Однако есть сложности и другого толка – они связаны с нехваткой свободных участков земли. Тем не менее, в 2023 году начнется строительство школ в микрорайонах Ново-Ленино и «Союз», в поселке Марково.

Комитет также рекомендовал в принятию законопроекты, касающиеся региональных и муниципальных выборов. Поправки приводят региональное законодательство в соответствие с федеральным. С этой же целью предлагается внести изменения в закон «О порядке увольнения (освобождения от должности) лиц, замещающих государственные должности Иркутской области, в связи с утратой доверия».