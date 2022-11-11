Комитет по госстроительству ЗС рекомендовал принять бюджет Иркутской области на 2023 год.

Комитет по законодательству о государственном строительстве области и местном самоуправлении рекомендовал принять некоторые законопроекты на ближайшей ноябрьской сессии. В частности, в первом чтении – закон об областном бюджете на 2023 год и два последующих.

Депутаты считают, что в непростое время необходимо найти финансирование для строительства учреждений здравоохранения и образования. В частности, речь идет о двух поликлиниках в Иркутске: №5 в Свердловском округе и в микрорайоне Солнечный. Есть и потребность в новых школах не только в городе, но и в Иркутском районе. Однако есть сложности и другого толка – они связаны с нехваткой свободных участков земли. Тем не менее, в 2023 году начнется строительство школ в микрорайонах Ново-Ленино и «Союз», в поселке Марково.

Комитет также рекомендовал в принятию законопроекты, касающиеся региональных и муниципальных выборов. Поправки приводят региональное законодательство в соответствие с федеральным. С этой же целью предлагается внести изменения в закон «О порядке увольнения (освобождения от должности) лиц, замещающих государственные должности Иркутской области, в связи с утратой доверия».